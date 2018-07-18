فودة يشهد فعاليات اختبارات القدرات والموهوبين رياضيا باستاد طور سيناء

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب ، بزيارة لمقر اختبار الموهوبين، رياضيا باستاد طور سيناء، وشهد مراحل الاختبار للألعاب القوى، تايكوندو، تنس طاولة، بعدد 44 شاب للآلعاب القوي، و17 للتايكوندو، 64 شاب وفتاة في تنس الطاولة.





وتم تنفيذ الإختبارات للموهوبين رياضيا تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، والتربيه والتعليم، والإتحاد العام للألعاب الرياضية.









كما شهد فودة فعاليات اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية جامعة العريش، والتى تقام بالتنسيق مع إدارة كليه التربية الرياضية بجامعه العريش، مع مديرية الشباب والرياضة، ومديرية التربيه والتعليم بجنوب سيناء، وتيسيرا على طلاب جنوب سيناء من عناء السفر لإجراء الاختبارات بمحافظة شمال سيناء، وتستضيفها مدرسة الزهور الثانوية العامة للبنات وتستمر لمدة 3 أيام.





رافق المحافظ اللواء محمود عيسى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، ومحمد فتحى توفيق،مدير عام مديرية الشباب والرياضة، ومحمد عقل مدير عام مديرية التربية والتعليم، والدكتور خالد أبو هاشم، مدير عام مديرية الصحة بجنوب سيناء، وفوزى همام، رئيس مدينة طور سيناء





وقال محافظ جنوب سيناء، أنه لأول مرة بالمحافظة تنظم اختبارات القدرات واختبارات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية جامعة العريش، والعسكرية، والتى تقام بالتنسيق مع إدارة كليه التربية الرياضية بجامعه العريش، مع مديرية الشباب والرياضة، ومديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وتيسيرا على طلاب جنوب سيناء من عناء السفر لإجراء الاختبارات بمحافظة شمال سيناء.





وأشار فودة، إلى أن اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية 2018، تحظى باهتمام كبير من الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، فيحاول الكثيرين من الطلاب والطالبات الموهوبين رياضيا الالتحاق بإحدى كليات التربية الرياضية كل عام.





والجدير بالذكر أن كليات التربية الرياضية تم توحيد اختباراتها اعتبارا من العام الجامعى 2018/2019، على جميع كليات التربية الرياضية بجميع الجامعات الحكومية المصرية، بناءاَ على قرارات المجلس الأعلى للجامعات على أن تكون كالآتى:



