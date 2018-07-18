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مارسيل خليفة: أعمل على مشروع ضخم يضم فنانين وموسيقيين تونسيين (فيديو وصور)

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:35 م
مارسيل خليفة: أعمل على مشروع ضخم يضم فنانين وموسيقيين تونسيين (فيديو وصور)
مارسيل خليفة
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مروى الجلاصي-قرطاج
 
صرح الفنان مارسيل خليفة صباح اليوم، بأنه كان قد تحدث مع وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين حول إعداد عمل فني ضخم يجمع فنانين وعازفين ومغنين ومنشدين تونسيين.


وأشار مارسيل، إلى أن المشروع الفني المزمع إنجازه لم يكن من السهل إعداده لمدى ضخامته، لذا تم تأجيله ليتم العمل عليه بوقت لاحق ويكون بمثابة العرض لمدة أسبوع كامل على المسارح، كما ورد على لسانه.

ومن الجابن الآخر رد  وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين بتأكيده للإتفاق الذي تم بينهما حول إنجاز هذا المشروع الفني الكبير، مشيرًا في الوقت ذاته إلى انتهاء الجزء الأول من افتتاح مدينة الثقافة، لينطلق بذلك برنامج الموسم الإفتتاحي الثاني بداية من شهر سبتمبر، قائلا: "ونحن في شوق و انتظار لهذا المشروع".

يذكر أن هذه التصريحات، جاءت بالندوة الصحفية التي عقدت اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة.
مارسيل خليفة: أعمل على مشروع ضخم يضم فنانين وموسيقيين تونسيين (فيديو وصور)
مارسيل خليفة: أعمل على مشروع ضخم يضم فنانين وموسيقيين تونسيين (فيديو وصور)
مارسيل خليفة: أعمل على مشروع ضخم يضم فنانين وموسيقيين تونسيين (فيديو وصور)
مارسيل خليفة: أعمل على مشروع ضخم يضم فنانين وموسيقيين تونسيين (فيديو وصور)
مارسيل خليفة: أعمل على مشروع ضخم يضم فنانين وموسيقيين تونسيين (فيديو وصور)
المزيد عن: وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين مارسيل خليفة تونس الكي
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