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جامعة الفيوم: فتح باب التقدم للمدن الجامعية أول أغسطس

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:43 م
جامعة الفيوم: فتح باب التقدم للمدن الجامعية أول أغسطس
جامعة الفيوم - صورة أرشيفية
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ريهام على
 
أعلن الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، فتح باب التقدم للمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد 2018 -2019، أول أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على توفير كل الخدمات اللوجستية بالمدن الجامعية لتقديم افضل الخدمات للطلاب.

وأضاف "عبدالوهاب " بالنسبة للطلاب غير القادرين تتكفل الجامعة بسداد رسوم الإقامة، وذلك في إطار البعد الاجتماعي الذي تعمل عليه الجامعة، واحتضان طلابها، مبينا أن الجامعة تقف بجوار طلابها وتقديم كافة التسهيلات لهم.

وأشار نائب رئيس الجامعة إن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية موقع نظام الزهراء عبر الإنترنت ولا يتم تقديم طلبات باليد، ويتم إعلان نتائج قبول الطلاب قبل بدء العام الدراسى الجديد 2018-2019، وأنه قد تم وضع قواعد محددة لقبول الطلاب بالمدن الجامعية، بشرط المسافات بين محل إقامتهم ومقر الجامعة، ووضع نسبة للطلاب المغتربين عن المحافظة.
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