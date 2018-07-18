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لماذا فشلت صفقة انتقال أحمد موسي إلى النصر السعودي ؟

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:41 م
لماذا فشلت صفقة انتقال أحمد موسي إلى النصر السعودي ؟
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الفجر الرياضي
 

 

فشلت صفقة انتقال النيجيري أحمد موسي، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، لصفوف النصر السعودي، بعدما انسحب الأخير من الصفقة بسبب المطالب المبالغ فيها والتي تجاوزت الـ25 مليون يورو فقط لمصلحة النادي، بخلاف ما سيحصل اللاعب أيضًا.

 

 

من جهة أخرى، يلتحق اللاعب المغربي الجديد نور الدين مرابط بمعسكر الفريق اليوم (الأربعاء) المقام هذه الأيام في النمسا، وكانت إدارة النصر اتفقت مع نظيرتها في واتفورد الانكليزي على شراء بطاقة مرابط (31 عاماً) لمدة 3 مواسم.

 

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