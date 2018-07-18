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مقتل 14 شخصًا فى انفجار سيارة مفخخة بريف درعا

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:35 م
مقتل 14 شخصًا فى انفجار سيارة مفخخة بريف درعا
جانب من أحداث سوريا
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وكالات
 

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا بريف درعا الغربى فى انفجار سيارة مفخخة.

 

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن - فى تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء "إن الحادث وقع جراء انفجار سيارة ملغومة فى منطقة جاسم بريف درعا الغربى جنوبى سوريا".

 

من ناحية أخرى، نشرت مصادر إعلامية سورية مقطع فيديو مصورا يتناول حطام طائرة مسيرة مجهولة المصدر، أسقطتها الدفاعات الجوية الأمريكية بالقرب من بلدة المشوح جنوب الشدادى فى المنطقة الريفية بين محافظتى الحسكة ودير الزور الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

 

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