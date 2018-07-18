ترامب لمنتقدي قمته مع بوتين: الحاقدون انزعجوا لعدم رؤيتهم مباراة ملاكمة

دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن أدائه في قمة عقدت هذا الاسبوع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد يوم من تحول غير مسبوق شهد التسليم بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية.

وكتب ترامب اليوم الأربعاء، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "الكثير جداً من الأشخاص من ذوي الذكاء العالي راق لهم أدائي خلال المؤتمر الصحافي في هلسنكي".

وأضاف: "ناقشت أنا وبوتين الكثير من الموضوعات المهمة في اجتماعنا السابق، لقد تعاملنا بشكل جيد، وهو ما أزعج حقاً الكثير من الحاقدين، الذين كانوا يريدون رؤية مباراة ملاكمة، سوف تأتي نتائج كبيرة!".

وأثارت القمة في هلسنكي موجة من الغضب عبر الطيف السياسي الامريكي، بسبب حقيقة أن ترامب قوض الوكالات الاستخباراتية والنيابة العامة لبلاده وانحاز إلى الكرملين - وهو خصم تقليدي للولايات المتحدة- حول مسألة التدخل في الانتخابات.

وكان ترامب قد قال أمس الثلاثاء إنه أخطأ التعبير في مؤتمر صحافي عقده أمس الأول الاثنين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن موضوع التدخل في الانتخابات.

وقال ترامب إنه كان يقصد أن يقول إنه لا يرى أي سبب لعدم اعتبار روسيا هي المسؤولة عن التدخل.

وواجه ترامب انتقادات بسبب تصريحاته المثيرة للجدل في المؤتمر الصحافي والتي قوضت النتائج التي توصلت إليها وكالات الاستخبارات الأمريكية.