لـ"ست" البيت.. عليكِ ارتداء القفازات أثناء التنظيف

يجب على ربات المنزل ارتداء القفازات أثناء التنظيف، فالمياه وحدها تتسبب في فقدان الجلد لطبقة الدهون الحامية.





ويزداد هذا التأثير عند استعمال منظفات، كما أن بعض المنظفات تحتوي على مواد مهيجة للجلد أو مواد كاوية.





وبالتالي تصير البشرة جافة وخشنة وتتعرض للتهيج والاحمرار والحكة، وقد يصل الأمر إلى حد الإصابة باكتواءات أو إكزيما.





ولتجنب هذه المخاطر ينبغي على المرأة ارتداء قفازات طويلة محمية ضد المواد الكيميائية عند إجراء أعمال التنظيف أو التعقيم، وجاء هذا وفقًا لما قالته الرابطة الألمانية للعاملين بالخدمات الطبية والرعاية الصحية.



