الاتحاد الأوروبى يفرض غرامة قياسية على جوجل بقيمة 4,3 مليار يورو

أفادت وكالة فرانس برس، أنّ المفوضية الأوروبية ستفرض اليوم الأربعاء غرامة قياسية على شركة جوجل، بقيمة 4,300 مليار يورو "نحو 5 مليار دولار" بسبب استغلال نظام أندرويد وانتهاكات الممارسات الاحتكارية.





ويرجع هذا الإجراء إلى اتهام جوجل بمطالبة الشركات المصنعة للأجهزة التى تعمل بنظام أندرويد، بالتثبيت الافتراضى لبعض التطبيقات، مثل بحث جوجل أو متصفح كروم، والتلاعب بنتائج البحث لصالحها بطريقة منظمة.





ووفقاً لوكالة رويترز، فإنّ العقوبة التى ستطبق اليوم تم إعدادها بالفعل من الأسبوع الماضى، لكن المفوضية الأوروبية قررت تأجيلها بسبب زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى بروكسل، للمشاركة في قمة حلف الناتو.