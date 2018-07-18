"قاهر الأمية" لـ"السيسي" باكيا: "اعتقلني لو كلامي طلع غلط" (فيديو)

عبرت مواطنة تدعى دينا من محافظة السويس، عن سعادتها بالنموذج الايجابي للمواطن هاشم خليل المُلقب بـ "قاهر الأمية" في المنوفية، والذي يقدم دروس مجانا لإنها الأمية لدى أهالي بلده في المنوفية.





وعلق "خليل" خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، على حديثها بالقول، "اتمنى تعميم التجربة وبناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي ياخدني معاه أو يعتقلني لو كلامي طلع مش مضبوط فيما يخص النموذج الذي أقدمه واسعى لتطبيقه في كل المحافظات".



