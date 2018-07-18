الطالع الفلكى الأربِعَاء 18/7/2018..عَدَالِة المِيزَان!





**القمر فى الرّبع الأوّل، القمر فى الميزان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





*اليوم 11 أبيب قبطى، 18 تَمّوز رُومى، 5 ذو القعدة ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -بُصّى يا أمينة أنا شربت شويّة من مَنَابِك(لأ إشربها كلها مش عاوزه حاجة) -طيب أنا حَشْرَبْهَا وأؤوم أجيبلك مَيّة.(وحيد سيف من فيلم القطار-1986)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الميزان يعنى

الإنتباه لكفتىْ الميزان ،إيراداتك ومصروفاتك ، منزلك وعملك ، زوجتك ووالدتك ، بطنك وعقلك ، كفتان مُتقابلتان لكن غيرمتعارضتان يربطهما عمود واحد هو المصلحة المُشتركة وعليك التوفيق بينهما قدر إمكانك حتى تستوى الكفتان بالعدالة المطلوبة دون شطط من كفّة على الأخرى ، كما أنه وقت مُلائم لإنعاش نفسك بحمام دافئ وملابس فريش نظيفة ووضع العطور وكلها أنشطة كفيلة لتشعر بطعم الحياة واستعادة روح الشباب والصحّة والحيويّة من جديد ، بمشيئة الله تَعَالى.





*مِنَ الأسرار

الخاصة بمواليد برج الميزان تميّزهم بمهارة إدارة الموارد (الإستفادة القصوى من الموارد المُتاحة) فالزجاجات الفارغة أو ورق التغليف وماشابه يتم الإحتفاظ بها لإعادة إستعمالها ، الملابس البالية يتم إعادة تدويرها لتكون أداة تنظيف والصناديق الخشبية تتحول لقطع ديكور بعد وضع لمسات فنيّة دون حاجة لشراء جديد كنموذج أنور وجدى فى إنتاجه السينمائى ومهارته بتوفير الملابس والديكورات وإعادة إستعمالها ، الميزان تحكمه الزهرة وفى الأسواق ستجد المرأة التى تنفق بِسَفَه وتشترى دون حاجة فقط لمجرد فوزها بنظرة الحسد التى تراها فى عيون صديقتها ، وعلى النقيض هناك المرأة التى تُفاوض البائع حتى يستغيث منها ولن تجد حرجاً من الإستفهام عن الأسعار والجودة وتهديد البائع بقوانين حماية المستهلك ومصلحة الضرائب إن دعت الضرورة كنموذج نورا بفيلم أربعة فى مُهمّة رسمية ، وقد يصل حرصهم على التوفير لدرجة إتهامهم بالبخل كنموذج وحيد سيف بفيلم القطار أو محمد أبو الحسن بمسرحية سُكّ على بناتك والذى تُصادف ذكرى ميلاده غداً بمشيئة الله تَعَالى ، مواليد الميزان لهم قدرة غامضة على الفضّ بين المتنازعين وتقديم حلول تُرضى الطرفين بسرعة وبسهولة كبيرة.





*إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: لاتُلقِ بكل ثقلك على قريب أو صديق بحجّة العَشَم، كل منّا يحمل أعباءه الخاصّة فاطلب المساعدة فى حدود المعقول،إذا كان حبيبك عسل.

برج الثور: قم بوضع الحدود والمسافات بينك وبين المُتطفّلين ، وبالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.





برج الجوزاء: لاتتودّد مع الغرباء أو ترفع الحدود مع الأشخاص الجُدد ولاتتكلم إلا فى شئون الفن والرياضة ، بعيداً عن شئونك الخاصّة.

برج السّرطان: الفحم بعد الضغط والحرارة الشديدة يتحول إلى ماس ثمين،مواجهة المشاكل حظ سيئ للآخرين لكنه تراكم للخبرات من وجهة نظر مولود السّرطان.





برج الأسد: قد تواجه موقفاً غير مُشجّع لزميل مُخطئ ، فى حقك أو فى واجبات وظيفته ، لاتُبالغ فى ردّة فعلك خصوصاً إن كان بالإمكان إصلاح الخطأ.

برج العذراء: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائر الأمور فى عملك مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل، لتوفرالوقت والجهد.





برج الميزان: برجك يعنى الموازنة بين الكرم والحرص ، العقل والقلب ، موازنة فى علاقتك بين الوالدة والزوجة ، لا تسمح لكفّة بالشطط على حساب كفّة أخرى.

برج العقرب: الحاسّة السّادسة أو الشّعور بالضيق أو القلق من أمرٍ ما دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار حتى القيام بفحص الأمر بدقّة.





برج القوس: لاتقد سيارتك أو تنغمس فى مُهمّة عمل ثقيلة إن لم تكن قد نلت كفايتك من النوم ، وإلا فتمسّك بأعمالك الروتينية فقط وأجل مايُمكنك تأجيله.





برج الجدى: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.





برج الدّلو: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج الحُوت: كل المشاريع العملاقة كانت بداياتها مُتواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما أنجزته من تقدم، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.



