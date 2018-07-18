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تعرف على عدد مشاهدات "إنت الإحساس" بعد طرحها بيومين (فيديو)

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:29 ص
تعرف على عدد مشاهدات إنت الإحساس بعد طرحها بيومين (فيديو)
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الفجر الفني
 

حققت أغنية "انت الإحساس"، التي طرحتها المطربة "جنات" عبر القناة الرسمية لروتانا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أكثر من 384,758 مشاهدة.

الأغنية من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ومن كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رفاعي، وتوزيع موسيقي أسامة سامي.

وتستعد المطربة جنات لطرح ألبومها الغنائي الجديد قريبًا، بعد تأجيله خلال الفترة الماضية، والذي تتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم عزيز الشافعي ومحمد يحيى وأمير طعيمة، بالإضافة إلى أغنيتين مع عصام كاريكا، والملحن المغربي رضوان الديري، ومن المقرر أن تطلق أغنية منفردة جديدة في الفترة المقبلة وتحمل عنوان "اللي تشوفه".

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