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ماي تهدد متمردي حزبها بالدعوة لانتخابات عامة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:19 ص
ماي تهدد متمردي حزبها بالدعوة لانتخابات عامة
تيريزا ماي
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وكالات
 

ذكرت صحيفة التايمز أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هددت نوابا متمردين في حزبها المحافظين بالدعوة لانتخابات عامة هذا الصيف إذا رفضوا خططها بشأن الجمارك في إطار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

 

وفي واحدة من أكثر الفترات اضطرابا في التاريخ السياسي الحديث في بريطانيا، أجريت 4 انتخابات كبرى في السنوات الأربع الماضية: الاستفتاء الاسكتلندي على الاستقلال عام 2014، والانتخابات البريطانية عام 2015، واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، ثم انتخابات مبكرة دعت إليها ماي العام الماضي.

 

وقالت الصحيفة إن المسؤولين عن فرض النظام والانضباط في حزب المحافظين أصدروا تحذيرا للنواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي، بقيادة الوزيرين السابقين ستيفن هاموند ونيكي مورجان، قبل دقائق من تصويت حاسم على مسألة الجمارك، الثلاثاء.

 

وتفادت ماي بشق الأنفس هزيمة برلمانية على يد النواب المؤيدين للتكتل من حزبها في التصويت.

 

وصوت البرلمان بواقع 307 أصوات مقابل 301 ضد تعديل على تشريع تجاري من شأنه أن يلزم الحكومة بمحاولة التفاوض على ترتيبات اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي إذا فشلت بحلول 21 يناير كانون الثاني2019 في التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع التكتل.

 

المزيد عن: رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بريطانيا الدعوة لانتخابات
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