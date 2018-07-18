حصاد مونديال 2018.. 4 مدربين حلقوا في سماء كأس العالم بروسيا

تألق عدد من مدربي المنتخبات في بطولة كأس العالم بروسيا 2018 والتي انتهت بتتويج منتخب فرنسا بمونديال روسيا على حساب منتخب كرواتيا في المباراة النهائية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أسماء أبرز 4 مدربين تألقوا مع منتخبات بلادهم بالمونديال ووصلوا بهم إلى محطات متقدمة بكأس العالم.

أسطورة ديشامب

قاد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا للفوز بالمونديال على حساب منتخب كرواتيا في مباراة قوية على الطرفين.

ولمع اسم ديشامب مع المنتخب في السنوات الماضية منذ توليه المهمة في عام 2012 بشكل رسمي حتى حقق رقما قياسيا له ولمنتخب بلاده بالفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخ فرنسا بعد لقب عام 1998 في فرنسا، كما حقق اللقب كمدرب ولاعب معا وعادل رقم أساطير كبار مثل البرازيلي زجالوا والألماني بيكنباور.

ويأتي ديشامب في المرتبة الثانية من حيث المدربين الأعلى سعرا في المونديال براتب سنوي قدره 3,4 مليون يورو، خلف مدرب الماكينات الألمانية خواكيم لوف.

مغامرة زلاتكوداليش

استطاع زلاتكوداليتش مدرب منتخب كرواتيا أن يصنع التاريخ مع نجوم كرواتيا في كأس العالم بروسيا بعد تحقيق نتائج قوية وإيجابية من اليوم الأول بالبطولة حتى التأهل إلى نهائي كأس العالم أمام فرنسا على الرغم من خسارة البطولة أمام فرنسا.

ولم تشمل قائمة أغلى 10 مدربين على مستوى العالم اسم زلاتكو على الاطلاق ولكن بفضل قيادته لمنتخب كرواتيا لنهائي المونديال بات المدرب الأهم في الوقت الحالي.

مدرب بلجيكا

قاد مدرب منتخب بلجيكا، الإسباني روبرتو مارتينيز، نجوم بلجيكا إلى مراحل متقدمة ببطولة كأس العالم في روسيا بعد تقديم عروض قوية وإقصاء منتخبات كبيرة من الأدوار النهائية للبطولة أهمها البرازيل.

واستطاع روبرتو من قيادة منتخب بلجيكا للفوز بالميدالية البرونزية بمونديال روسيا على حساب منتخب إنجلترا على الرغم من أنه كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل للنهائي.

صحوة روسية

ساهمت نتائج منتخب روسيا صاحب الأرض والجمهور والبلد المضيف لكأس العالم في صناعة اسم المدير الفني ستانيسلاف تشيرتشيسوف بعدما قاد بلاده للتأهل عن المجموعة الأولى في المركز الثاني خلف أوروجواي المتصدر برصيد 9 نقاط.

ونجح أيضاً مع الروس في الإطاحة بمنتخب إسبانيا من دور الستة ببطولة كأس العالم قبل أن يودع المونديال في دور ربع النهائي على يد منتخب كرواتيا .