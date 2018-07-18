أحمد الشامي يهنأ تامر حسني على نجاح "عيش بشوقك"
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 06:20 ص
شيماء عطية
حرص المطرب الشاب أحمد الشامي، على تهنئة زميله الفنان تامر حسني بمناسبة صدور أغنيته الجديدة "عيش بشوقك".
وكتب "الشامي" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر": "مبروك يا تامر الأغنية الجديدة لسة شايفها حالًا وعجبتني جدًا".
أغنية "عيش بشوقك" كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع بلال سرور وهاني محروس.
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