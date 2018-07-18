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أحمد الشامي يهنأ تامر حسني على نجاح "عيش بشوقك"

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 06:20 ص
أحمد الشامي يهنأ تامر حسني على نجاح عيش بشوقك
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شيماء عطية
 


حرص المطرب الشاب أحمد الشامي، على تهنئة زميله الفنان تامر حسني بمناسبة صدور أغنيته الجديدة "عيش بشوقك".


وكتب "الشامي" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر": "‏‏‏مبروك يا تامر الأغنية الجديدة لسة شايفها حالًا وعجبتني جدًا".


أغنية "عيش بشوقك" كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع بلال سرور وهاني محروس.



أحمد الشامي يهنأ تامر حسني على نجاح "عيش بشوقك"
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