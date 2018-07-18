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متحدث البرلمان يرد على تهديد "عبدالعال" لبعض النواب بإسقاط العضوية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:32 ص
متحدث البرلمان يرد على تهديد عبدالعال لبعض النواب بإسقاط العضوية
الدكتور علي عبدالعال
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نعيم يوسف
 
علق الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن ما يقال عن تهديد الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس للنواب بإسقاط العضوية، صورة خاطئة تماما، حيث أنه "صدره رحب جدا وبيمشي الأمور".

وأضاف "حسب الله"، في مداخلة مع برنامج مصر النهاردة، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه رشا نبيل، الثلاثاء، أن ما قاله عن إسقاط العضوية لبعض النواب يوم الثلاثاء المقبل "لضبط إيقاع الجلسة ولاأتوقع إسقاط عضوية أحد".

وشدد المتحدث، على أن البعض أحيانا يتباهى بأنه رفض بعض القوانين وأنه هوالبطل، وهكذا، وهذا ما يرفضه الدكتور علي عبدالعال، موضحا أنه في أحيان كثيرة لا يلجأ للائحة بل الإدارة الأبوية.

وأشار إلى أنه يوم الثلاثاء المقبل سيتم فحص تقارير لجنة القيم لثلاثة أو أربع أعضاء من المجلس، ومنها استبعاد من حضور جلسات المجلس وإسقاط عضوية أحد الأعضاء.
المزيد عن: مصر النهاردة مجلس النواب علي عبدالعال حضور الجلسات
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