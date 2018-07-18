طنطا يخسر من إنبي بثلاثية وديا

فاز فريق إنبي على طنطا بقيادة عبد الناصر محمد، في المباراة الودية التي جمعتهما بالأكاديمية البحرية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

افتتح سليمان عبد ربه لاعب طنطا أهداف المباراة في الدقيقه 18 من ضربة جزاء، ثم أحرز إنبي هدفين متتاليين في الدقيقتين 33 و42 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2/1.

وفي الشوط الثاني أحرز كل فريق هدفا، لينتهي اللقاء بفوز الفريق البترولي بنتيجة 3/2، حيث أحرز هدف أبناء السيد البدوي سيف الدين الجزيري في المشاركة الأولى له مع فريقه عقب عودته من الإصابة.

يذكر أن طنطا سيواجه أف سي مصر وديا غداً الخميس، بالقاهرة في إطار استعدادات الفريق لدوري القسم الثاني.