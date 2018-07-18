الإسماعيلي يوافق على إعارة نجميه إلى حرس الحدود

وافق مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على إعارة ثنائى الفريق الأول إبراهيم عبد الخالق ووليد عطية لصفوف فريق حرس الحدود لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الجارية.

جاء ذلك عقب قيام الجهاز الفنى بتقييم مستوى جميع اللاعبين بالفريق خلال معسكر الإسكندرية المنقضي، والذى استمر تسعة أيام وتخلله عدة وديات وشهد مشاركة جميع اللاعبين، وبالتالي وجد صعوبة فى مشاركة الثنائى بشكل أساسي فى الموسم المقبل.