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آل الشيخ: كل من يعمل مع محمد بن سلمان جلده جلد تماسيح

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:02 ص
آل الشيخ: كل من يعمل مع محمد بن سلمان جلده جلد تماسيح
محمد بن سلمان
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عمر عبد العزيز
 

أكد المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، أن كل من يعمل مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية جلدهم جلد تماسيح.

 

وأضاف أل الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالناصر زيدان ببرنامج كورة بلدنا على فضائية LTC ، أن الشائعات وصلت لأن تجعل من شخص يتزوج صباحًا ومساءًا، مداعبًا بأن حياته باتت شهر عسل مستمر.

 

واختتم حديثه بأنه لا يحتاج لمدير مكتب بل يحتاج لمأذون بسبب الشائعات التي تنال منه بأنه كثير الزواج على غير الحقيقة.

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