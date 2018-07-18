دراسة: الأنهار الجليدية العالية فى كندا معرضة لخطر الاختفاء

أظهرت صور الأقمار الصناعية، أنّ المئات من الأنهار الجليدية تتقلص مع ارتفاع درجة الحرارة السنوية 3.6 درجة مئوية خلال 70 عاما.





ووفقاً لصحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم أنّ المئات من الأنهار الجليدية فى منطقة القطب الشمالى المرتفعة فى كندا تتعرض لخطر الاختفاء بالكامل، حيث كشفت عن مخزون غير مسبوق من الأنهار الجليدية فى الجزيرة الواقعة أقصى شمال البلاد.

وأضافت أنّه باستخدام صور الأقمار الصناعية ، قام الباحثون بفهرسة أكثر من 1،700 من الأنهار الجليدية في جزيرة إليسمير الشمالية، وتتبع كيفية تغيرها بين عامي 1999 و 2015.

وعرضت النتائج لمحة عن كيفية تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الجليد في المنطقة، من الأنهار الجليدية التي تنتشر عبر الأرض إلى التلال الجليدية التي يصل ارتفاعها إلى 200 متر، حسبما قالت أدريان وايت، العالمة بجامعة أوتاوا.