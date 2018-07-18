آل الشيخ: أتوقع دعم المصريين لبيراميدز حال تقديمه كرة جميلة

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أنه يتوقع دعم جماهيري كبير لنادي بيراميدز إف سي، حال تقديم الفريق لكرة قدم جميلة، كون أن المصريين محبون وذواقون لكرة القدم.

وأضاف أل الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدان ببرنامج كورة بلدنا على فضائية LTC ، أن بابه مفتوح لكل أهلاوي كبير أو صغير.