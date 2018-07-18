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مدرب كمال أجسام يشعل النار في جسده لهذا السبب

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:24 ص
مدرب كمال أجسام يشعل النار في جسده لهذا السبب
المدرب بعد إشعال النار في جسده
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أبوبكر عبد المعز
 
أشعل مدرب كمال الأجسام بمركز شباب بمحافظة السويس، اليوم، النيران فى جسده، بسبب إصدار إدارة المركز قرار بسحب الصالة الخاصة بالتدريب من المدرب.

ونقل المدرب حسن مصطفى الحمولى إلى مستشفى السويس العام، وأجريت له عملية جراحية عاجلة من أجل إنقاذه.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الأربعين بقيام مدرب كمال أجسام بمركز شباب المثلث بإشعال النيران فى نفسه باستخدام الكيروسين.

وقال أحد مساعدى المدرب، إن مصدر الرزق الوحيد للمدرب هو صالة التدريب التى كان يستأجرها من مركز الشباب، وبإصدار مجلس إدارة المركز قرار بسحب الصالة من المدرب قام على الفور بسبب الغضب والحزن، بإشعال النيران فى نفسه عن طريق سكب الكيروسين وإشعال جسده.

وأكد مساعد المدرب، أنه تم إجراء عملية بمستشفى السويس العام للمدرب وحاليًا يواصل الأطباء علاجه بعد إصابته بحروق بالجسد بالكامل.
المزيد عن: محافظه السويس الكي
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