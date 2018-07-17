أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 17/7/2018: موعد صرف السلع للمواليد الجدد وتلقي أسئلة "اسأل الرئيس"
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:58 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - داليا الحسين - كساب أحمد - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها
وزير التموين يعلن عن موعد صرف السلع للمواليد الجدد
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين اعتبارًا من أغسطس المقبل ولمدة 3 أشهر.
فتح باب تلقي الأسئلة ضمن مبادرة "اسأل الرئيس" خلال الفترة من 17 حتى 24 يوليو
أعلنت فضائية "أون لايف"، في نبأ عاجل لها، عن فتح باب تلقي الأسئلة ضمن مبادرة "اسأل الرئيس" خلال الفترة من 17 وحتى 24 يوليو.
صلاح حسب الله عن تخفيض معاشات الوزراء: البرلمان هو مرآة الشعب
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن تخفيض معاشات الوزراء لـ 25% من أخر راتب كانت مقترح من البرلمان تم عرضه على المجلس ومناقشتها، واليوم وافق المجلس على القانون بعد التصويت عليه نداءً بالاسم؛ لكون القانون يترتب عليه أثر رجعي.
برلماني عن تهديد علي عبدالعال لبعض أعضاء البرلمان بإسقاط عضويتهم: "جايين بإرادة شعبية"
قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، إنه ليس عيب أن يعترض بعض النواب على قانون المعاشات الخاص بالوزراء، معقبًا: "نحن نراهن على احترام الدستور واحترام الشعب المصري والعقلانية".
طبيب نفسي يكشف تفاصيل زيارة محمد صلاح له في المستشفى
قال الدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، إن "صلاح" قام بزيارته بترتيب من أحد أصدقائه، وهذا أدى للتجمهر في المستشفى لرؤيته، معقبًا: "شخص محبوب".
"المالية": نتوقع تحصيل 5 مليارات جنيه من ضرائب عقارية في 2018-2019
أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المستهدف الوصل إلى 5.2 مليار جنيه في 2018-2019 وفقا لوزارة المالية؛ والجهات السيادية تطلب أكثر من ذلك، متابعة:" لن نغالي في الضريبة".
أحمد عكاشة: الأم المتسببة في حادث المريوطية لا تعاني من مرض نفسي
عقب الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية، على حادث أطفال المريوطية قائلًا: الأم المتسببة في حادث المريوطية لديها تبلد في العواطف ولا تعاني من مرض نفسي"، منوها أن الأم أهملت في أطفالها ولم تحرقهم.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها
وزير التموين يعلن عن موعد صرف السلع للمواليد الجدد
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين اعتبارًا من أغسطس المقبل ولمدة 3 أشهر.
فتح باب تلقي الأسئلة ضمن مبادرة "اسأل الرئيس" خلال الفترة من 17 حتى 24 يوليو
أعلنت فضائية "أون لايف"، في نبأ عاجل لها، عن فتح باب تلقي الأسئلة ضمن مبادرة "اسأل الرئيس" خلال الفترة من 17 وحتى 24 يوليو.
صلاح حسب الله عن تخفيض معاشات الوزراء: البرلمان هو مرآة الشعب
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن تخفيض معاشات الوزراء لـ 25% من أخر راتب كانت مقترح من البرلمان تم عرضه على المجلس ومناقشتها، واليوم وافق المجلس على القانون بعد التصويت عليه نداءً بالاسم؛ لكون القانون يترتب عليه أثر رجعي.
برلماني عن تهديد علي عبدالعال لبعض أعضاء البرلمان بإسقاط عضويتهم: "جايين بإرادة شعبية"
قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، إنه ليس عيب أن يعترض بعض النواب على قانون المعاشات الخاص بالوزراء، معقبًا: "نحن نراهن على احترام الدستور واحترام الشعب المصري والعقلانية".
طبيب نفسي يكشف تفاصيل زيارة محمد صلاح له في المستشفى
قال الدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، إن "صلاح" قام بزيارته بترتيب من أحد أصدقائه، وهذا أدى للتجمهر في المستشفى لرؤيته، معقبًا: "شخص محبوب".
"المالية": نتوقع تحصيل 5 مليارات جنيه من ضرائب عقارية في 2018-2019
أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المستهدف الوصل إلى 5.2 مليار جنيه في 2018-2019 وفقا لوزارة المالية؛ والجهات السيادية تطلب أكثر من ذلك، متابعة:" لن نغالي في الضريبة".
أحمد عكاشة: الأم المتسببة في حادث المريوطية لا تعاني من مرض نفسي
عقب الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية، على حادث أطفال المريوطية قائلًا: الأم المتسببة في حادث المريوطية لديها تبلد في العواطف ولا تعاني من مرض نفسي"، منوها أن الأم أهملت في أطفالها ولم تحرقهم.
برلمانية: المطالبة برفع الدعم عن الطفل الثالث غير دستوري
قالت جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، إن المطالبة برفع الدعم عن الطفل الثالث غير دستوري، لأن الدستور ينص على أن التعليم، وتطعيم الأطفال يحدث بشكل مجاني.
قالت جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، إن المطالبة برفع الدعم عن الطفل الثالث غير دستوري، لأن الدستور ينص على أن التعليم، وتطعيم الأطفال يحدث بشكل مجاني.
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