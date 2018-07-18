"التموين" تستجيب لشكوى والد شهيد غير قادر على استخراج بطاقة تموين

استجابت وزارة التموين لشكوى والد الشهيد عفيفي سعيد، حول عدم قدرته على استخراج بطاقة تموين بدل فاقد، حيث قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين: "هنعمله البطاقة وهنوصلها لحد البيت، ده حقه".



وقال سعيد عفيفي، والد الشهيد عفيفي سعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، إنه قام بكل اجراءات استخراج بطاقة بدل فاقد، لكن هناك بطء في الإجراءات، خاصة أن بطاقة التموين الخاصة به متوقفة منذ 6 أشهر.



