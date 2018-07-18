ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"التموين" تستجيب لشكوى والد شهيد غير قادر على استخراج بطاقة تموين

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:58 ص
التموين تستجيب لشكوى والد شهيد غير قادر على استخراج بطاقة تموين
أرشيفية
طباعة
كساب أحمد
 
استجابت وزارة التموين لشكوى والد الشهيد عفيفي سعيد، حول عدم قدرته على استخراج بطاقة تموين بدل فاقد، حيث قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين: "هنعمله البطاقة وهنوصلها لحد البيت، ده حقه".

وقال سعيد عفيفي، والد الشهيد عفيفي سعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، إنه قام بكل اجراءات استخراج بطاقة بدل فاقد، لكن هناك بطء في الإجراءات، خاصة أن بطاقة التموين الخاصة به متوقفة منذ 6 أشهر.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
رايون سبورت - رواندا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/18/2018 2:21:38 AM