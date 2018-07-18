عاجل.. تركى أل الشيخ: لن أسمح بالهجوم على الخطيب وأبلغت المحامي يإيقاف كل القضايا

صرح المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، بأنه كلف محاميه بإيقاف كل درجات التقاضي ضد مجلس إدارة النادى الأهلي.

وقال تركى أل الشيخ فى تصريحات لبرنامج كورة بلدنا على قناة LTC بأنه يسامح الجميع ضد أى هجوم تعرض له من بعض الجماهير الأهلاوية ومن بعض الإعلاميين، مؤكدا على تقديره وإحترامه لكل الأهلاوية.

وأضاف بأنه لن يسمح بالهجوم على محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لأنه يقدره ويحترمه كثيرا وكل جماهير القلعة الحمراء.

وأكد بأنه يهنىء جماهير الأهلى على الفوز فى مباراة اليوم فى البطولة الأفريقية متمنيا فوز الفريق بهذه البطولة الغالية، مؤكدا بأن بابه مفتوح لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.

واعترف تركى أل شيخ بخطأه مع الإعلامى أحمد شوبير عندما تحدث شوبير على لسان الأهلى مؤكدا بأنه يقدر الأهلى جيدا ويعلم مدى قيمة هذا النادى العظيم.