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علي الهلباوي يشعل حفله بساقية الصاوي (صور)

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:16 ص
علي الهلباوي يشعل حفله بساقية الصاوي (صور)
علي الهلباوي
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تصوير: نرمين فتحي
 
أشعل الفنان والمنشد علي الهلباوي، ساقية عبدالمنعم الصاوي اليوم الثلاثاء بقاعة النهر.

وتراوح سعر تذكرة دخول الحفل 60 جنيها، والتذاكر متاحة من خلال شباك التذاكر ومن خلال موقع الساقية الرسمي.

يذكر أن أهم أعمال الهلباوي الفنية، أغنية "مرسال لحبيبتي" التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها وتعد نقلة في مشواره الفني.



علي الهلباوي يشعل حفله بساقية الصاوي (صور)
علي الهلباوي يشعل حفله بساقية الصاوي (صور)
علي الهلباوي يشعل حفله بساقية الصاوي (صور)
علي الهلباوي يشعل حفله بساقية الصاوي (صور)
علي الهلباوي يشعل حفله بساقية الصاوي (صور)
علي الهلباوي يشعل حفله بساقية الصاوي (صور)
علي الهلباوي يشعل حفله بساقية الصاوي (صور)
علي الهلباوي يشعل حفله بساقية الصاوي (صور)
علي الهلباوي يشعل حفله بساقية الصاوي (صور)
علي الهلباوي يشعل حفله بساقية الصاوي (صور)
علي الهلباوي يشعل حفله بساقية الصاوي (صور)
علي الهلباوي يشعل حفله بساقية الصاوي (صور)
علي الهلباوي يشعل حفله بساقية الصاوي (صور)
علي الهلباوي يشعل حفله بساقية الصاوي (صور)
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