زي النهاردة بتاريخ 18-7-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 18-7-2018





أحــــــــــداث





64 - نشوب حريق روما الكبير.





1195 - وقوع معركة الأرك والتي انتصر فيها الموحدون بقيادة السلطان أبو يوسف يعقوب المنصور انتصارًا كبيرًا على قوات مملكة قشتالة بقيادة ألفونسو الثامن.





1918 - توقيع معاهدة صداقة وحماية بين فرنسا وموناكو.





1925 - الزعيم النازي أدولف هتلر ينشر كتابه «كفاحي».





1963 - محاولة انقلاب فاشلة في سوريا على الرئيس لؤي الأتاسي وذلك من قبل الناصريين بقيادة العقيد جاسم علوان في محاولة منهم لإعادة الوحدة مع مصر وذلك بعد انقلاب الثامن من آذار.





1971 - صدور الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة.





1974 - الرئيس المصري محمد أنور السادات يطالب الاتحاد السوفيتي بإنهاء مهمة خبرائه في مصر.





1988 - إيران تعلن قبولها قرار مجلس الأمن بوقف الحرب مع العراق.





1990 - التوقيع بالأحرف الأولى على إنفاق لإعادة توحيد ألمانيا في باريس.





1991 - إنتهاء الحرب الموريتانية السنغالية الحدودية والتي بدأت في سنة 1989.





2004 - كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح ترفض قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات القاضي بتعيين موسى عرفات مديرًا عامًا للأمن العام.





2009 - إجراء انتخابات الرئاسة في موريتانيا لاختيار رئيس جديد بعد ما يقارب العام من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المدني المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.





2012 - تفجير بمبنى الأمن القومي السوري يؤدي إلى مقتل وزير الدفاع العماد داود راجحة ونائب الوزير آصف شوكت.





مـــــــواليــــــــد





1552 - رودولف الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.





1635 - روبرت هوك، عالم كيمياء وفيزياء إنجليزي.





1853 - هندريك أنتون لورنتس، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1902.





1909 - أندريه جروميكو، سياسي سوفييتي.





1918 - نيلسون مانديلا، زعيم ورئيس جنوب أفريقيا العاشر والملقب بأشهر سجين سياسي في العالم، حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1993.





1922 - توماس صامويل كون، مفكر أمريكي.





1937 - رولد هوفمان، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1981.





1942 - جاشينتو فاكيتي، لاعب كرة قدم إيطالي، ورئيس سابق لنادي إنتر ميلان.





1948 - هارتموت ميشيل، عالم كيمياء حيوية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1988.





1950 - ريتشارد برانسون، رجل أعمال بريطاني.





1961 - عبد الله الرويشد، مغني كويتي.





1967 - فين ديزل، ممثل ومخرج ومنتج أمريكي.





1975 - دارون ملكيان، مغني وعازف جيتار أمريكي.





1978 - مليسيا توريو، مذيعة فرنسية.





1980 - كريستين بيل، ممثلة أمريكية.





1980 - ريوكو هيروسويه، ممثلة ومغنية يابانية.





1982 - ريان كابريرا، مغني ومقدم برامج أمريكي.





1983 - كارلوس ديوغو، لاعب كرة قدم الأوروغواياني.





1984 - بدر العازمي، لاعب كرة قدم كويتي.





1984 - عماد الحوسني، لاعب كرة قدم عُماني.





1985 - تشيس كراوفورد، مفكر أمريكي.





1988 - سيرجيو بوسكيتس، لاعب كرة قدم إسباني.





وفيــــــــات





715 - محمد بن القاسم الثقفي، قائد عسكري مسلم.





1100 - جودفري، حاكم بولون.





1610 - كارافاجيو، فنان إيطالي.





1721 - أنطوان واتو، رسام فرنسي.





1817 - جاين أوستن، روائية إنجليزية.





1872 - بينيتو خواريز، رئيس المكسيك.





1892 - توماس كوك، رجل أعمال بريطاني.





1899 - هوراشيو ألجر، روائي أمريكي.





1968 - كورناي هايمانس، طبيب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1938.





1976 - محمد بن عرفة، سلطان مغربي من الأسرة العلوية.





1998 - أبو الفتوح عمارة، ممثل مصري.





2012 - داود راجحة، وزير الدفاع السوري.





2012 - آصف شوكت، نائب وزير الدفاع السوري.





2012 - حسن توركماني، معاون نائب الرئيس السوري.





2012 - راجيش كانا، ممثل هندي.





أعيــــــاد ومنــــــاسبـــــــات





يوم الدستور في الأوروغواي.