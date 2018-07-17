تعرف على أرقام "مبيعات" السيارات في السعودية في عام 2018

بدأ عام 2018 مختلفاً قليلاً في سوق السيارات المحلي، وذلك بعد قرار السماح للمرأة بالقيادة وهو ما سينعكس على مبيعات السيارات بشكل إيجابي، ولكن ماذا عن الأرقام الفعلية لمبيعات السيارات في النصف الأول من 2018؟





بالمقارنة مع 2017 فقد تم بيع 38,273 سيارة في شهر يناير مقارنة بـ 25,590 من العام الحالي، وتم بيع 35,856 سيارة في شهر فبراير 2017 مقارنة بـ 30,311 سيارة في العالم الحالي. ويأتي هذا الانخفاض للعام الثالث على التوالي بعد 2016 و 2017، أما بقية الأشهر الأربعة من عام 2018 فجاءت مبيعاتها على الشكل التالي:





- شهر مارس 37,771

- شهر أبريل 32,446

- شهر مايو 36,656

- شهر يونيو 28,118



