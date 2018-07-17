الأهلي يتخلص من رقم سلبي في دوري أبطال أفريقيا بهدف "أزارو"

سجل المغربي وليد آزارو الهدف الأول للأهلي في شباك تاون شيب رولرز بطل بتسوانا في المباراة المقامة بينهما حاليًا علي ملعب "برج العرب" بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالث لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويعتبر هذا الهدف الأول للأهلي في دور المجموعات بالنسخة الحالية لبطولة دوري ابطال أفريقيا، حيث تعادل المارد الاحمر سلبيًا في لقاء الجولة الأولي، بينما خسر بثنائية نظيفة أمام كمبالا سيتي الاوغندي بالجولة الثانية.





وتخلص الأهلي من الرقم السلبي الذي رافقه منذ بداية دور المجموعات الأفريقي هذا الموسم، حيث كان المارد الأحمر الفريق الوحيد الذي لم يسجل أي هدف في هذا الدور، قبل أن يسجل "أزارو" الهدف الأول للمارد الأحمر في شباك تاون شيب اليوم.



