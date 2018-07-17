ميلان يلجأ لمحكمة التحيكم الرياضية

أعلن نادي ميلان الإيطالي الثلاثاء التقدم بمراجعة لدى محكمة التحكيم الرياضية "كاس" الخميس في شأن قرار منعه من المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، الموسم المقبل لمخالفته قواعد اللعب النظيف.





وقال ناطق باسم "كاس" إنّ محامين وممثلين عن النادي الإيطالي، إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) سيحضرون إلى مقرها في لوزان الساعة 9,30 بالتوقيت المحلي (7.30 بتوقيت غرينيتش).





وتوقّع الناطق باسم المحكمة صدور القرار في شأن المراجعة في غضون 24 ساعة من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى.





وكانت هيئة الرقابة المالية على النوادي في الاتحاد الأوروبي، قرّرت في 27 حزيران/يونيو الماضي استبعاد الفريق الإيطالي عن مسابقة الدوري الأوروبي للموسم المقبل.





وجاء في قرارها أنّ نادي ميلان: "استبعد من أي مسابقة أوروبية يتأهل إليها في الموسمين المقبلين"، موضحاً أنّ الاستبعاد "من مسابقة واحدة سواء في 2018 -2019 أو 2019 -2020"، لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.





وانتقلت ملكية النادي الشهير من رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني إلى مستثمرين صينيين في 13 نيسان/ أبريل 2017 مقابل 740 مليون يورو بقيادة الرجل الغامض لي يونغ هونغ.





إلا أنّ صندوق إيليوت الأميركي أعلن في 11 تموز/يوليو سيطرته على النادي وضخ مبلغ 50 مليون يورو لتأمين "استقرار مالي".





وفي بيان وزعه، ذكر الصندوق الأميركي أنّه يتولى السيطرة على النادي بعد فشل المستثمر الصيني لي يونغ هونغ في تسديد الديون المستحقة.

وكانت لدى المالك الصيني مهلة انتهت الجمعة 6 تموز/يوليو لتسديد مبلغ 32 مليون يورو مستحقة للصندوق الأميركي الذي أقرضه المال لشراء النادي.





وتحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن انعقاد جلسة لجمعية عمومية خاصة بالنادي في 21 تموز/يوليو، لإقرار انتقاله إلى الصندوق الأميركي.





وخسر نادي ميلان، الفائز بمسابقة دوري أبطال اوروبا سبع مرات، عشرات الملايين من اليورو سنوياً منذ نحو 10 أعوام، وهو بعيد جداً عن تلبية معايير الإدارة المالية المنصوص عليها في قواعد اللعب المالي النظيف.





واحتل ميلان المركز السادس في دوري الموسم المنصرم الذي توّج فيه يوفنتوس باللقب.



