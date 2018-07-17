انطلقت من الإسماعيلية.. 4 مؤتمرات وطنية احتضنت مبادرة "اسأل الرئيس"

أعلنت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن بدء فتح باب مبادرة "اسأل الرئيس" لشباب الجامعات المصرية، حيث يلتقي بالطلاب من مختلف وكافة الجامعات، وذلك بدءا من 17 وحتى 24 يوليو الجاري، حيث تسمح الفرصة للمرة الأولى في تاريخ المبادرة لمن يقع الاختيار على أسئلتهم أن يقوموا بحضور المؤتمر الوطني السادس للشباب.





ولم يكن الإعلان عن فعالية "إسأل الرئيس" على صفحته الرسمية هو الأول من نوعه، حيث شهدت العديد من المؤتمرات الوطنية، فقرة مخصصة لهذه المبادرة التي حرص "السيسي" على أن يوطدها كوسيلة للتواصل مع المواطنين بشكل عام والشباب على وجه الخصوص، للتعرف على مشاكلهم والرد على استفساراتهم بصورة مباشرة.





وفي سياق ما سبق؛ ترصد " الفجر " المؤتمرات الوطنية السابقة، التي عقدت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشهدت فقرة خاصة لمبادرة "اسأل الرئيس"، خلال السطور التالية.





مؤتمر الإسماعيلية

بدأ انطلاق المبادرة في أواخر شهر إبريل من عام 2017 الماضي، خلال المؤتمر الوطني الثالث للشباب، والذي عقد في مدينة الإسماعيلية، من خلال تطبيق رقمي تم إطلاقه عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب.





وأتاح التطبيق الفرصة لكافة المواطنين من مختلف أطياف المجتمع، أن يطرحوا أسئلتهم ليتم الإجابة عليها بوضوح وشفافية، بما يعزز الثقة بين الرئيس وشعبه.، لتتحول المبادرة منذ ذلك الحين إلى جلسة أساسية وثابتة في كل مؤتمر بعد نجاحها.





مؤتمر الإسكندرية

في شهر يوليو من العام الماضي، كانت التجربة الثانية لمبادرة "اسأل الرئيس" بين المواطنين والشعب، حيث تم فتح باب استقبال الاستفسارات والمقترحات عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمؤتمر الوطني للشباب.





وجاء ذلك، استعدادًا لانطلاق المؤتمر الوطني الرابع للشباب، والذي عقد حينها بمحافظة الإسكندرية، بهدف الحفاظ على العلاقة المباشرة الواضحة بين "السيسي" والشعب المصري.





مؤتمر "حكاية وطن"

بالرغم من أن مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" الذي عقد في يناير من العام الجاري بأحد فنادق القاهرة، كان يحمل مسارًا مختلفًا عن بقية المؤتمرات الدورية للشباب، حيث حرص "السيسي" خلاله على استعراض إنجازات الدولة خلال الفترة الماضية، إلا أن مبادرة "اسأل الرئيس" كانت جزءا أساسيًا من جلساته.





وحرص الرئيس "السيسي" خلال المؤتمر، على اختتام جلساته بهذه المبادرة، لتوثيق العلاقات بينه وبين الشعب المصري، في إطار اهتمامه بتفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين.





مؤتمر القاهرة

باختلاف كافة المؤتمرات الدورية الشبابية السابقة، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التركيز على فئة الشباب والاهتمام بقضاياهم ومشاكلهم داخل المجتمع، خلال المؤتمر الوطني الرابع للشباب، والذي عقد في القاهرة، خلال شهر مايو الماضي.





وركز "السيسي" على الإجابة عن استفسارات الشباب وأسئلتهم خلال مبادرة "اسأل الرئيس"، ليشكل عن طريقها حلقة تواصل مباشرة بينه وبين هذه الفئة الهامة والمؤثرة في مستقبل الوطن خلال الفترة المقبلة.



