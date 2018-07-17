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مقبرة جماعية في ريف حمص الشمالي تضم 10 جثث بلا هوية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 09:24 م
مقبرة جماعية في ريف حمص الشمالي تضم 10 جثث بلا هوية
أرشيفية
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وكالات
 
عثرت الجهات الأمنية السورية، اليوم، على مقبرة جماعية تحوي 10 جثث مجهولة الهوية، بين مدينة تلبيسة وبلدة المكرمية في ريف حمص الشمالي.

وتم انتشال الجثث ونقلها إلى مشفى حمص العسكري؛ للتعرف على هويات أصحابها.

وبجهود بذلها مركز المصالحة الروسي في سوريا، تم التوصل في شهر مايو الماضي إلى اتفاق بين الحكومة السورية وبين الفصائل المسلحة، التي كانت تسيطر على ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، انتهى بإخراج المجموعات المسلحة من "الريفين" المذكورين بما فيها محور الرستن — تلبيسة إلى جرابلس وإدلب، بعد تسليمهم السلاح الثقيل والمتوسط والعتاد والذخائر وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية، ما أدى بالنتيجة "وبحسب الاتفاق" إلى دخول الجيش السوري إلى المنطقة، وفتح الطريق الدولي حمص — حماة.

وتعاني سوريا منذ مارس2011، من نزاع مسلح يقوم خلالها الجيش السوري بمواجهة جماعات مسلحة متطرفة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين، اللذين تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.


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