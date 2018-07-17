نشطاء "الفيسبوك" يجبرون "حكيم" على التعلق بعد نشر "جاني جاني" (فيديو)

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على أحد صفحاتها التي تدعى "ساخرون" بنشر مقطع فيديو لشباب يرقصون على أغنية "جاني" للمطرب حكيم.

وتخطي الفيديو المليون مشاهدة فى وقت قصير بعد إنتشاره وحصد الكثير من التعليقات و ردود الأفعال بعد أن عادت الأغنية على الساحة من جديد.

وبالرغم من صدور الأغنية منذ أكثر من 20 عام إلا إنها لاقت إعجاب الكثير وأصبحت متداوله, كما زاد أيضًا البحث عنها فى محرك "جوجل" و اليوتيوب بعد أن ظهرت من جديد بالرغم من إختلاف الأجيال.

وعلق حكيم علي حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" قائلًا: "الأغنية دي حلوه قوي وكانت من أقوي عشر أغاني نزلت فى وقتها، وأنا فرحان قوي انها لسه عايشه معكم لغاية دلوقتي .. بحبكم قوي".

كما قرر حكيم ضم "جاني جاني" ضمن الأغاني التى سيتم تقديمها فى حفلاته الغنائية المقبله والتي من المقرر أن يحيها فى عدد من المدن الساحليه بمصر و بعض الدول العربية.

يذكر أن طرح حكيم أغنية "جاني" عام 1997، ضمن ألبوم "افرض" وإنتشرت الأغنية من جديد بشكل كبير بين النشطاء خلال الأيام الماضية، وفي عدد من المناسبات المختلفة

الفيديو من فكرة أحمد تايجر ومونتاج أحمد هاشم