"الداخلية" تكشف حقيقة العثور على 35 طفلا بطريق الإسماعيلية

نفى مسئول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية، ما تداولته عدد من الصفحات الإثارية على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية من العثور على 35 طفلا في منطقة الشروق بطريق الإسماعيلية.





وأشار المصدر إلى أن الصور المتداولة بالخبر في تلك الصفحات يعود إلى قيام إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بإغلاق دار أيتام غير مرخصة في منطقة المندرة والذي نشر بالعديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية في حينه بتاريخ 8 يوليو 2017.





وأهاب المركز الإعلام الأمني وسائل الإعلام بتحرى الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة.



