ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الداخلية" تكشف حقيقة العثور على 35 طفلا بطريق الإسماعيلية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:56 م
الداخلية تكشف حقيقة العثور على 35 طفلا بطريق الإسماعيلية
صورة أرشيفية
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
نفى مسئول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية، ما تداولته عدد من الصفحات الإثارية على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية من العثور على 35 طفلا في منطقة الشروق بطريق الإسماعيلية.

وأشار المصدر إلى أن الصور المتداولة بالخبر في تلك الصفحات يعود إلى قيام إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بإغلاق دار أيتام غير مرخصة في منطقة المندرة والذي نشر بالعديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية في حينه بتاريخ 8 يوليو 2017.

وأهاب المركز الإعلام الأمني وسائل الإعلام بتحرى الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة. 

"الداخلية" تكشف حقيقة العثور على 35 طفلا بطريق الإسماعيلية
المزيد عن: وزارة الداخلية منطقة الشروق مسئول المركز الإعلامى الأمنى اخبار مصر اخبار الحوادث اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال إفريقيا
مبابان سوالوز - سوازيلاند
0
x
15:00
3
النجم الساحلي - تونس
مازيمبي - جمهورية الكونجو
1
x
15:00
0
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
كمبالا سيتي - أوغندا
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
الوداد المغربي
1
x
18.00
1
حوريا الغيني
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/17/2018 8:10:01 PM