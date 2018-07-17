وزيرة الصحة: الدولة لديها خطة طموحة لخفض معدل الزيادة السكانية (فيديو)
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:51 م
أمنية فوزي
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة تولي القضية السكانية اهتمامًا بالغًا.
وأضافت "زايد"، خلال تصريحاتها، المذاعة عبر فضائية "أون لايف" اليوم الثلاثاء، أن الدولة لديها خطة طموحة لخفض معدل الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة، مؤكدة على أهمية دور الأوقاف في إقناع الأسر بأهمية تنظيم الأسرة.
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