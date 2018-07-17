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أفضل طريقة لتحضير الدجاج

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:18 م
أفضل طريقة لتحضير الدجاج
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المقادير
دجاجة (1200 جم) مقطعة 8 قطع
½ كوب (100 جم) سكر بني
3 ملاعق كبيرة (45 مل) زيت
2 ملعقة كبيرة (30 جم) ثوم مهروس
ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير
سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.
اصنعي بعض الفتحات الصغيرة في الدجاج.
تبلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود من جميع الجهات، ثم رصيها في صينية فرن واتركيها لمدة 30 دقيقة.
على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي الثوم وقلبيه لمدة 30 دقيقة.
ادهني الدجاج بخليط الثوم والزيت، ثم وزعي السكر البني على الوجه.
غلفي الصينية بورق فويل، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 40 دقيقة.
أزيلي الفويل، ثم ضعي الصينية في الفرن مرةً أخرى لمدة 5 - 10 دقائق حتى يأخذ الوجه اللون الذهبي.
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