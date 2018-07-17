



وقال بن عرفة في مقال بصحيفة فرانس فوتبول في خضم احتفالات فرنسا باللقب: "يتعين النظر إلى الأمام"، بغض النظر عن الانتصار في روسيا.



وقال بن عرفة، الذي يرتبط بعقد مع فريق باريس سان جيرمان لكنه خارج حسابات الجهاز الفني: "سيكون من الخطير الاختباء وراء النجمة الثانية لتحويل الكرة الفرنسية إلى نموذج عالمي.. أسلوب اللعب والهوية باتت قبيحة للغاية".



وأكد أنه لا يفضل انتشار هذا الشكل من اللعب في مراكز التأهيل.



ويرى بن عرفة أن لاعبي فرنسا خلال المونديال: "راهنوا على أخطاء الخصم"، محذراً من أن هذه الاستراتيجية "قد لا تمنع من حدوث مفاجأة في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا" لأنهم سيواجهون منافسين سيستغلون هذا الجانب.



واعتبر أن فرنسا لا يجب أن تنتهج هذا الأسلوب في ظل امتلاكها للعديد من المواهب مثل غريزمان وفقير ومبابي وديمبلي.



وأشار اللاعب ذو الأصول التونسية إلى أنه تحدث مع بعض لاعبي الفريق وأكدوا أنهم "لا يعارضون تطوير اللعب" كي يصبحوا أكثر هجوماً.



وأكد ضرورة رحيل مدرب المنتخب ديديه ديشامب، على غرار ما فعل مواطنه زين الدين زيدان عندما استقال من تدريب ريال مدريد في قمة مجده.



وقال: "يجب أن يعمل خلفه على تحرير المواهب وخلق هوية وأداء ممتع مثل البرازيل، كي لا نظل نستمتع فقط بالنتائج".