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سوني تقوم بتحديث كاميرتها "RX100" بمعالج أسرع

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:07 م
سوني تقوم بتحديث كاميرتها RX100 بمعالج أسرع
Sony RX100
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قامت شركة سوني بتحديث كاميرا RX100 V التي تم إطلاقها في العام الماضي، ولايزال يطلق على الإصدار الجديد اسم RX100 V إلا انه تم تغيير رقم الطراز إلى DSC-RX100M5A. ولقد تم استبدال الإصدار القديم بالإصدار الحديث على موقع الشركة.

تتضمن كاميرا RX100 V الجديدة معالج BIONZ X السريع، ولقد تم تحسين وضع Eye AF حيث يحمل حاليًا 233 إطارًا بدلاً من 150 للتصوير المستمر. وستحصل على وقت استجابة أقل مع ميزة EVF وبعض الجوانب الأخرى من واجهة المستخدم مع التحسين في الأداء، كما يحتوي هذا الإصدار على نظام القوائم الجديد الذي يتمثل في ميزة "قائمتي" التي ستسمح لك بتخصيص الإعدادات.

يأتي سعر هذا الإصدار بنفس سعر الإصدار السابق (999.99 دولار)، ويتوفر هذا التحديث في الولايات المتحدة فقط ولن يتوفر في أي منطقة اخري.
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