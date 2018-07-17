هواوي تكشف عن موعد قدوم ميزة "GPU Turbo" لهواتفها الذكية

أعلنت شركة هواوي عن قائمة الأجهزة التي ستحصل على ميزة GPU Turbo. وبالإضافة إلى أسماء الأجهزة، فقد كشفت لنا الشركة أيضًا عن الوقت الذي ستحصل فيه الأجهزة على هذه الميزة في إحدى التحديثات المستقبلية.





في المجموع، هناك أربعة عشر جهازًا أكدت لنا شركة Huawei حصوله على ميزة GPU Turbo. أولى الهواتف الذكية التي ستحصل على هذه الميزة في شهر أغسطس المقبل تشمل Huawei Mate 10 و Huawei Mate 10 Pro و Huawei Mate RS إضافة إلى Huawei P20 و Huawei P20 Pro. وبالنسبة للأجهزة الأخرى، فسوف تحصل على هذه الميزة في شهر سبتمبر، في حين ستحصل الأجهزة المتبقية، مثل Huawei Mate 9 و Huawei P10 Plus على الميزة في شهر نوفمبر.





ميزة GPU Turbo تقوم وفقا لشركة Huawei بتحسين أداء الرسوميات في الهواتف الكية بنسبة 60 في المئة وتقليل إستهلاك الطاقة بنسبة 30 في المئة. وعلاوة على ذلك، فشركة Huawei تقول أيضا بأن هذه الميزة تحسن أداء تطبيقات الواقع الإفتراضي والواقع المعزز بالإضافة إلى أداء واجهة EMUI.



