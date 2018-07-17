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بمشاركة عمرو مرعي.. النجم الساحلي يكتسح بطل سوازيلاندا بثلاثية ويتصدر المجموعة الرابعة لدوري الأبطال

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:59 م
بمشاركة عمرو مرعي.. النجم الساحلي يكتسح بطل سوازيلاندا بثلاثية ويتصدر المجموعة الرابعة لدوري الأبطال
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الفجر الرياضي
 

نجح فريق النجم الساحلي في تحقيق الفوز على مضيفه فريق ميابان سوالوز السوازيلاندي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

 

تقدم كريم العواضي في الدقيقة 14، قبل أن يضاعف ماهر الحناشي النتيجة في الدقيقة 31، واختتم أمين الشرميطي ثلاثية النجم في الدقيقة 71.

 

وشهد اللقاء مشاركة المهاجم المصري عمرو مرعي ضمن صفوف فريق النجم الساحلي.

 

وبهذه النتيجة رفع النجم رصيده لـ7 نقاط في صدارة المجموعة، وعلى الجانب الأخر تعادل فريقي زيسكو الزامبي مع بريميرو الانجولي.

المزيد عن: كورة عمرو مرعي رياضة دورى ابطال افريقيا حناشي
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