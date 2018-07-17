تعرفي على فوائد "الطماطم" الجمالية.. أبرزها تصغير المسام!

ثمار البندورة متوفرة في كل بيت ومعروفة بفوائدها الصحية التى لا حصر لها من حيث احتوائها على الفيتامينات والمعادن ومضادات التأكسد، لكن ما لا تعلمينه عن البندورة انها صديقة مقربة لجمالك





تحتوي البندورة على الليكوبين، تلك المادة التي تعطيها لونها الأحمر والتي هي أيضاً مضاد طبيعي للشيخوخة. كما تحتوي البندورة على الفيتامين A الذي يساعد خلايا البشرة على التجدد بفاعلية أكبر.





وللاستفادة من هذه الثمرة إليك بعض النصائح التي تساعدك على الاستفادة من مزاياها الجمالية.





تنظيف البشرة وتنشيطها:

اهرسي حبة بندورة مع حبة أفوكادو لإعداد قناع للوجه. أبسطي هذا القناع على وجهك لمدة 15 إلى 20 دقيقة. قد تشعرين ببعض الوخز في بشرتك بسبب حموضة البندورة، لكن هذا يعني حصول تنظيف عميق للمسام بفضل مزايا البندورة. أما الأفوكادو فيحافظ على الترطيب الطبيعي للبشرة.





تصغير المسام:

أخلطي مقدار ملعقة كبيرة من عصير البندورة الطازج مع قطرتين من عصير الليمون في وعاء. أغمسي كرة قطنية في هذا الخليط ومرريها على وجهك باعتماد حركات دائرية. وبعد 10 دقائق، أشطفي وجهك بالماء البارد.





للتخلصمن حب الشباب والبثور السوداء:

تستطيع حموضة البندورة إزالة الأوساخ والحؤول دون ظهور البثور البشعة. أبسطي لبّ البندورة على مساحات البثور أو حب الشباب لمدة 30 دقيقة كل يوم. وبعد أسبوعين، سوف تلاحظين الفرق.





معالجة البشرة الدهنية:

يشتهر الفيتامينان A وC، تماماً مثل كل الأحماض الأمينية، بقدرتهما على تخفيف المظهر الدهني في البشرة. لذا، إحرصي على ترطيب بشرتك جيداً بعد تنظيفها في الأعماق لتفادي أي طفرة بثور.





تلطيف حروق الشمس:

أصبت بحروق في البشرة نتيجة التعرض المفرط لأشعة الشمس. في هذه الحالة، جربي خليط اللبن والبندورة. إنه مذهل للتخفيف من آلام حروق الشمس.





تعزيز تألق البشرة:

إذا أردت الحصول على بشرة صحية المظهر في وقت سريع جداً، أخلطي عصير البندورة مع العسل للحصول على مزيج دبق. أبسطي هذا المزيج على وجهك كأنه قناع.





ترطيب الشعر وفروة الرأس: