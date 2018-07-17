10 معلومات تكشف شروط التقديم للالتحاق بأكاديمية الشرطة

بالتزامن مع فتح موقع التنسيق الإلكتروني، باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق، للالتحاق بالكليات الحكومية المختلفة، كشف اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، التخصصات المطلوبة للضباط للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين.

وترصد "الفجر"، شروط وطرق الالتحاق بأكاديمية الشرطة

1- وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكُلية الشُرطة.

2- مواعيد فتح باب القبول لالتحاق بكلية الشرطة يكون من 24 يوليو الجارى حتى 13 أغسطس لمدة 18 يوما

3- قبول الالتحاق بحد أدنى مجموع 65 في المائة لهذا العام، فضلا عن حد أدنى تقدير جيد بالنسبة لقسم الضباط المتخصصين في التخصصات التي تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات وزارة الداخلية.

4- التقديم من خلال شبكة الإنترنت وللطلبة الحاصلين عن الشهادة الثانوية من الخارج والشهادات الأجنبية اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 يوليو الجاري ولمدة 17 يوما من خلال مكتب التنسيق بكلية الشرطة.

5- وبالنسبة للضباط المتخصصين، تبدأ مواعيد التقديم اعتبارا من يوم السبت 28 يوليو الجاري ولمدة 17يوما.

6- تم توفير عدة تيسيرات للمتقدمين بأكاديمية الشرطة ومن بينها إعلان نتائج وتحديد مواعيد الاختبارات عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

7- وتوفير منافذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري وصحيفة الحالة الجنائية.

8- وتم توفير لجنتين للاستعلام والرد على أي استفسارات الطلبة فضلا عن توفير خط هاتفي.

9- أبرز التخصصات هي الطب البشري من حاملي الماجستير والدكتوراه (أمراض صدرية - جراحة مخ وأعصاب - قلب - كلى - نساء وولادة - صدرية - أنف وأذن).

10- كما شملت التخصصات، علاج طبيعي، وصيدلة، وطب بيطري، وتمريض من حاملي شهادة بكالوريوس (ذكور وإناث)، وكليات الهندسة ونظم المعلومات والحاسبات، وفنون جميلة، وفنون تطبيقية، وسياحة وفنادق خدمة اجتماعية، وتربية موسيقية، وزراعة، وألسن، وآداب، وكليات اللغات، والاقتصاد والعلوم السياسية.