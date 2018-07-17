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مقتل 8 جنود أتراك في هجوم للعمال الكردستاني شمال أربيل

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:48 ص
مقتل 8 جنود أتراك في هجوم للعمال الكردستاني شمال أربيل
حزب العمال الكردستاني
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وكالات
 

أعلن الجناح المسلح ل‍حزب العمال الكردستاني، الثلاثاء، مقتل 8 جنود أتراك شمال أربيل، بالإضافة إلى مقتل طفل جراء القصف المدفعي التركي في المنطقة ذاتها.

 

وأضاف الجناح في بيان نقلته قناة "السومرية" العراقية أن المدفعية التركية قصفت محيط المنطقة عقب الهجوم، لافتا إلى أن طفلا في الخامسة من العمر قتل جراء القصف المدفعي التركي.

 

وكان الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني أعلن خلال الفترة الماضية تنفيذ عدة هجمات ضد الجيش التركي في المناطق الحدودية شمال أربيل، وفي المقابل تواصل الجيش التركي اقامة المواقع العسكرية لقواتها وقصف مواقع مسلحي العمال الكردستاني بشكل مكثف.

 

المزيد عن: هجوم مقتل 8 جنود حزب العمال الكردستاني تركيا
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