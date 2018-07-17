494 طالبا تقدموا للمرحلة الأولى للتنسيق بكليات جامعة الإسكندرية

تواصل جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في التسجيل بالمرحلة الأولى للتنسيق، والتي بدأت منذ أمس ويستمر حتى الجمعة المقبل، بحد أدنى 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% فأكثر لطلاب "علمى علوم"، الذين يبلغ عددهم 28001 طالب وطالبة، والحد الأدنى للشعبة الهندسية 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر ويبلغ عددهم 15267 طالبا وطالبة، وفيما يخص الشعبة الأدبية تحدد الحد الأدنى للتقدم بها 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر ويبلغ عدد الطلاب فيها 83539، وذلك بإجمالى عدد طلاب المرحلة 126807 طالبا وطالبة.



وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية: إن عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لمعامل التنسيق الإلكترونية حتى الآن 494 طالبا موزعين على النحو الآتي ففي كلية الآداب 74 متقدما، وتربية 52 طالبا، وأما كلية علوم محرم بك وعلوم الشاطبي إجمالي المتقدمين حتى الآن 62 طالبا، ففي معمل تنسيق بكلية الهندسة تقدم 74 طالبا، وفي كلية التربية الرياضية بنين تقدم 43 طالبا، وأما عن معمل التنسيق بالمدن الجامعية طلبة تقدم 189 طالبا.



وأضاف الكردي: إن الجامعة استعدت لاستقبال طلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة لعام 2018، لتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات المختلفة، وذلك فور الإعلان عن بدء المرحلة الأولى للتنسيق.



ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة خصصت 7 من معاملها مجانًا للطلاب لتسجيل رغباتهم وذلك بكليات الآداب، والتربية، وعلوم الشاطبي، وعلوم محرم بك، والهندسة، والتربية الرياضية للبنين، والمدينة الجامعية طلبة بسموحة، مشيرًا إلى أن هذه المعامل تحتوي على عدد 163 جهاز حاسب آلي.



وأضاف أن الجامعة وفرت جميع المستلزمات التى يحتاجها الطلاب أثناء أعمال التنسيق فضلًا عن الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلي، ومواقع التنسيق الإلكتروني.

