انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان الفنون العربية في الصين

انطلقت الدورة الرابعة من مهرجان "الفنون العربية في الصين"، وذلك في مدينة "تشنغدو" بمقاطعة "سيتشوان" جنوب غربي الصين.



وقال "يوي جيان" المسؤول في وزارة الثقافة والسياحة الصينية –خلال مؤتمر صحفي لإعلان انطلاق المهرجان- إنه يتوقع قيام نحو 20 نشاطا ثقافيا متنوعا خلال الفترة ما بين يوليو الجاري وأكتوبر المقبل في إطار المهرجان الذي يقام هذا العام تحت عنوان "التواصل بطريق الحرير والترابط بين قلوب الشعوب"، وذلك بإشراف مشترك من وزارات الخارجية والثقافة والسياحة وحكومة مقاطعة "سيتشوان" بالتعاون مع جامعة الدول العربية.



وأشار جيان إلى أن الأنشطة تتضمن كذلك، منتدى لوزراء الثقافة الصينيين والعرب، ومنتدى الثقافة والسياحة بين المدن الصينية والعربية وغيرهما من المعارض والعروض الفنية.



وأقيم -عقب المؤتمر الصحفي- عرض للأزياء العربية، كما تم على هامش المهرجان افتتاح معرض تحت عنوان "رؤية الصين في أعمال الفنانين العرب المشهورين بالصين" الذي يجمع 45 رسما و19 تمثالا صنعت بأيدي فنانين عرب خلال زيارتهم للصين.