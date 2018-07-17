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وزير الأوقاف: حجم الزيادة السكانية من أهم تحديات الدولة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:40 ص
وزير الأوقاف: حجم الزيادة السكانية من أهم تحديات الدولة
الدكتور محمد مختار جمعة - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن حجم المشكلة السكانية من أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بعد مواجهة الإرهاب الذي يندحر حاليا بفضل جهود القيادة السياسية وقواتنا المسلحة ورجال الشرطة.

وأضاف جمعة خلال افتتاح دورة تدريب الأئمة بعنوان "التوعيه السكانية وتنظيم الأسرة " في مسجد النور بالعباسية، أن حجم الزيادة السكانية 2.5 مليون سنويا، مما يستلزم زيادة عدد المدارس والفصول وهو ما يعني الاحتياج الى 2500 مدرسة سنويا و50 الف معلم بحد أدنى و3 جامعات جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية.

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