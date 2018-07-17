لقاء عاجل في الدوحة بين وزير العمل القطري ونطيره الأردني

يجرى في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء 17 يوليو، لقاء أردني قطري، لبحث توجيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشأن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة.

ووفقاً لصحيفة "الرأي" الأردنية، فقد "استقبل وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العمل الأردني سمير سعيد مراد في مطار الدوحة.

وجرى لوزير العمل الأردني استقبال رسمي في المطار وجرى اصطحابه من قبل نظيره القطري إلى مكان إقامته، لتبدأ اليوم الثلاثاء، الاجتماعات الثنائية المتعلقه بملف الوظائف التي أعلنت دولة قطر عن توفيرها.

وكان وزير العمل الأردني سمير مراد، اليوم الاثنين، كتب في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، أمس: "في طريقي الآن إلى دولة قطر الشقيقة لمتابعة ملف تشغيل الأردنيين فيها، وسيتم عقد اجتماعات مع الجانب القطري بخصوص الوظائف التي تم الإعلان عنها للأردنيين في يونيو الماضي، في الوداع سعادة السيد عبد العزيز الساده القائم بالأعمال والسيد عبد الله النعيمي".

ووجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشهر الماضي، بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية بالإضافة لاستثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن، على خلفية وقوع احتجاجات في الشارع الأردني جراء الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد.