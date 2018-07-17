دعوات للاحتشاد خلال مناقشة مجلس "الصحفيين" تعديلات قانون تنظيم المهنة اليوم

أطلق عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، دعوات الاحتشاد خلال اجتماع المجلس اليوم، لمناقشة تطورات موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم الصحافة.





وكان لقت تعديلات البرلمان على القانون ردود أفعال واسعة داخل الجمعية العمومية للنقابة، وذلك بين مؤيد ورافض لها، بينما أصدر ٦ من أعضاء مجلس النقابة بيانًا أعلنوا فيه رفضهم لها، وعزمهم عقد اجتماع لمناقشة الطلب المُقدم من ١٨٣ عضوًا بالجمعية العمومية لعقد عمومية طارئة رفضًا للقانون.





وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق خلال الجلسة العامة التي انعقدت أمس الإثنين، نهائيًا، على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وهي قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء.