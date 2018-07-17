كيري يعلق على تصريحات ترامب بعد لقائه ببوتين

أعرب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، عن أسفه من تصريحات الرئيس دونالد ترامب، بعد القمة التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، واعتبرها سابقة لا يمكن الدفاع عنها.

وقال كيري، في بيان نشره على صفحته في موقع تويتر: "لقد اشتغلت في الشؤون العامة لمدة 6 عقود، ولم يسبق أن رأيت رئيسا أمريكيا يفعل أو يقول ما أقدم عليه الرئيس ترامب اليوم، فهذا شيء مؤسف لا يمكن الدفاع عنه".

وأوضح كيري أن "المشكلة لا تكمن في لقاء أحد الخصوم، فقد عقدت العديد من الاجتماعات مع روسيا، وكان الكثير منها بناءً لأمريكا، فحتى لو كانت لدينا خلافات عميقة، فهذه هي الدبلوماسية".

واعتبر كيري أن "الرئيس ترامب استسلم لتضليل بوتين بخصوص الهجمات على الديمقراطية الأمريكية"، مشيرا إلى تصريح ترامب أثناء لقائه بوتين، الذي قال فيه "إنه لا يرى أي سبب لتدخل روسيا في انتخاباتنا".

ووصف كيري تصريحات ترامب بأنها "ليست كلمات رئيس يحمل قضية أمريكا إلى العالم، فكيف يمكن أن يهتم بأوروبا أو بسوريا، ويفهم نهج بوتين المعروف جيدا بمهاجمته للديمقراطيات من أجل تعزيز مصالحه".

وأعرب ترامب عقب القمة مع الرئيس الروسي، عن رغبته في تحسين العلاقات بين الجانبين، ووصف التحقيق الذي تجريه بلاده بشأن التدخل الروسي في الانتخابات بأنه "كارثة".

وكان الرئيس الأمريكي قد استبعد مرارا أن تكون روسيا قد تدخلت في الانتخابات الرئاسية عام 2016 لمساعدته في الفوز بالرئاسة أمام منافسته هيلاري كلينتون.

كذلك نفت موسكو صحة المزاعم الأمريكية حول التدخل الروسي هذا، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة في التحقيق بهذا الخصوص.