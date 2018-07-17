بعد طلاقها.. الممثلة التركية أمينة صندل تثير الجدل بهذه الصور

من خلال صورة جديدة لها نشرتها في حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستقرام"، فأثارت صورتها الجدل في السوشيال ميديا، فتساءل كثيرون، هل هي هكذا حقًّا، أم إنها استخدمت تقنية الفوتوشوب؟

وأثار منظر بطنها وخصرها النحيلين التساؤل أكثر، فعلّق البعض : أنّ الصورة خضعت للفوتوشوب، والبعض الآخر قال: إنها لم تستطع العيش من دون زوجها السابق ووالد طفليها المغني مصطفى صندل، والبعض قال لها: لقد فقدتِ الكثير من وزنكِ، عودي واكسبي بعض الوزن، وبعض الفتيات تمنّينَ الحصول على نظامها الغذائي الخاص الذي تسبب لها بهذه الخسارة الكبيرة من وزنها.





وقد كشفت أمينة التي عادت إلى كنيتها قبل الزواج "جاهوفيتش" بصورتها الحديثة، التي شاركت معجبيها بها في موقع التواصل الاجتماعي "انستقرام" بأنها مازالت مقيمة بعد طلاقها في تركيا، حيث كانت تتمشى بمنطقة "أرناؤط كوي" باسطنبول.