أغنية حسين الجسمي الجديدة تستفز جمهوره !

أثارت أغنية "أبوك وأمك وبس"، للنجم الإماراتى حسين الجسمي، ردود أفعال متباينة بين الإشادة والانتقادات من جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة «فيس بوك» و«إنستجرام».





كما انتقد جمهور النجم الاماراتي الألحان والتوزيع الشعبى للأغنية، وطالبوا الجسمى بالابتعاد عن هذا اللون من الغناء، والتركيز في أغانيه الرومانسية، فيما أشاد آخرون بكلمات ولحن الأغنية، وأكدوا أن الجسمى يستطيع غناء أي لون من الأغانى سواء شعبية أو رومانسية.





أغنية أبوك وأمك، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع أشرف البرنس، وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.



